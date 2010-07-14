Азаров освобождает кресла под новые «тушки»?

Кабинет министров Украины уволил Виталия ЩЕРБАНЯ с должности заместителя председателя Государственной таможенной службы согласно его заявлению.

Об этом сказано в правительственном решении, размещенном в газете «Урядовый курьер» от 14 июля 2010 г. №127.

Другим решением правительства №127, опубликованным в газете «Урядовий кур’єр» от 14 июля 2010 г. Кабмин уволил Владимира ЗАГОРОДНЕГО с должности первого заместителя главы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в связи с переходом на другую работу.

Справка УНИАН. Виталий ЩЕРБАНЬ был представлен в Гостаможслужбе как заместитель председателя службы 25 марта 2010 г.