Янукович отправил послание Обаме

Украина призывает США сохранять отношения стратегического партнерства между двумя странами при любых обстоятельствах.

Как заявил советник Президента Украины по внешней политике Андрей ФИАЛКО, именно об этом говорится в послании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА американскому Президенту Бараку ОБАМЕ, передает радио «Свобода».

Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, А.ФИАЛКО процитировал письмо, в котором говорится, что высокий уровень двусторонних отношений необходимо поддерживать при любой геополитической и внутриполитической ситуации.