Данилишин прочит отставку Тигипко

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН не исключает второй волны кризиса и изменений в экономическом блоке правительства.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что на сегодняшний день есть все признаки возможного обострения экономической ситуации в мире, и в случае такого обострения уже осенью может существенно ухудшиться и экономическая ситуация в Украине.

Также экс-министр считает, что в правительстве сегодня существует «некоторое противостояние» в процессе реализации реформ, что в перспективе, вероятнее всего, приведет к отставке вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

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