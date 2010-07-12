Данилишин прочит отставку Тигипко
16:37, 12 июля 2010Политика
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Украине - вторую волну кризиса
Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН не исключает второй волны кризиса и изменений в экономическом блоке правительства.
Об этом он заявил в интервью УНИАН.
Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что на сегодняшний день есть все признаки возможного обострения экономической ситуации в мире, и в случае такого обострения уже осенью может существенно ухудшиться и экономическая ситуация в Украине.
Также экс-министр считает, что в правительстве сегодня существует «некоторое противостояние» в процессе реализации реформ, что в перспективе, вероятнее всего, приведет к отставке вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.
Полностью интервью Богдана ДАНИЛИШИНА читайте на сайте «УНИАН-экономика».
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