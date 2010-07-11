Немецкий бизнесмен будет судиться с Януковичем

Немецкий предприниматель подает в суд на президента Украины из-за невозвращения налога на добавленную стоимость. Украинская бюрократическая система едва не довела его фирму до банкротства.

На начало июля задолженность возмещения Налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине составила около 26 миллиардов гривен. Впрочем высокопоставленные чиновники уверяют, что в начале августа или сентября заработает автоматизированная система возвращения НДС. И тогда все экспортеры получат свои деньги. Однако основатель фирмы со стопроцентным немецким капиталом «КатМетал Украина» Райнхард Майдер не верит украинским чиновникам, ведь еще в 1997 году, когда начал работать в Украине он слышал эти заверения и в то же время все его оборотные средства, начиная с 2008 года, лежали на счетах государства в виде невозмещенного НДС, рассказал Райнхард Майдер в интервью Немецкой волне.

Проблема с возвращением НДС существовала при всех правительствах «С 2009 года фирма, где работало до сотни украинских рабочих, не была в состоянии даже выплачивать зарплату. На тот момент объем заказов был на три месяца вперед, но из-за того, что не было средств закупить сырье, потому что все деньги забрали в НДС и не вернули, клиенты все отказались от заказов. Мой соучредитель из Германии требовал все инвестиции вернуть обратно в Германию. Я был вынужден сократить людей и продать часть оборудования, чтобы оплатить долги», - жалуется предприниматель.

В начале этого года при содействии немецкого посольства фирме «КатМетал Украина» украинская сторона таки выплатила задолженный налог на добавленную стоимость за два года в размере двух миллионов гривен. Впрочем, из-за последствий невозмещения НДС компания теперь не может полноценно возобновить производство, говорит Райнхард Майдер. Именно поэтому немецкий предприниматель решил подать в суд на Украину относительно материальных убытков нанесенных компании из-за несвоевременной уплаты НДС. Ответчиками по делу является налоговая администрация Украины и президент Виктор Янукович, как гарант Конституции. Ведь несвоевременное выполнение обязательств по возмещению НДС является нарушением конституционных норм, поскольку государственный орган, речь идет о налоговой администрации, не действовал законным способом, обосновывает исковое заявление адвокат фирмы «КатМетал Украина» Степан Филин.

По закону НДС должны возвращать всем экспортерам «Если налогоплательщик нарушил обязательство, то он платит штраф. Таким образом те же штрафные санкции, которые применяются к налогоплательщику мы пытаемся, чтобы судом были применены к государству. Я думаю, что лишь участие президента по этому делу дает возможность более-менее объективно его рассмотреть, так как проблемы в судебной системе у нас есть и немалые», - отмечает адвокат.

Немецкий предприниматель считает, что возмещение НДС в Украине - дело слишком политизированное и из-за этого налоговая система не функционирует должным образом и прозрачно. Подобного произошему с его фирмой в Украине, в любом случае не могло произойти в Германии, убежден Райнхард Майдер. Он отмечает, что в налоговой системе господствует коррупция, которой он не поддался. Это касается и нынешней инициативы правительства по возмещению НДС-облигациями.

«Сейчас, чтобы попасть в списки на эти облигации нужно заплатить какой-то процент налоговой. И уже сразу звонят фирмы, которые хотят выкупить эти облигации с дисконтом 20-40%. И получаются те же потери на этом НДС. Эти облигации на некоторое время снимают ответственность с государства. Система самого этого налога построенна в Украине неправильно. Если бы она функционировала, то не было бы необходимости в этих облигациях», - говорит Майдер.

Однако основатель фирмы «Катметал Украина» Райнхард Майдер не собирается уезжать из Украины несмотря на все неурядицы и недостатки политической и налоговой системы. Он намерен бороться с украинской бюрократической машиной и не исключает, что после возмещения материального ущерба через суд будет судиться с Украиной во второй раз - для возмещения теперь моральных убытков. А еще Райнхард Майдер говорит, что никому не отдаст того, что здесь так тяжело создавал.