Могилев признался: выбирать в милиционеры лучших он не может

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет о нецелесообразности полной замены личного состава милиции, в соответствии с грузинским опытом, с целью кардинального искоренения коррупции в органах внутренних дел.

Об этом А.МОГИЛЕВ заявил накануне в эфире телеканала «Интер», отвечая на вопрос, не желает ли он воспользоваться опытом Грузии, где с целью преодоления коррупции почти полностью сменили весь личный состав милиции.

«Такой пример для Украины нецелесообразен», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как объяснил министр, это невозможно реализовать, поскольку на это требуются огромные финансовые расходы, учитывая большое количество лиц, служащих в милиции.

«Украина намного больше, чем Грузия. Кроме того, мы не можем выбирать из лучших людей, поскольку у наших сотрудников заработная плата намного меньше – на около 500 грн. – чем в других силовых структурах», - объяснил А.МОГИЛЕВ.