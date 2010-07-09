Азарову поведали о парадоксе: семь вице-премьеров, а люди - без зарплаты

Вместо должности вице-премьера по гуманитарным вопросам в правительстве целесообразно ввести должность вице-премьера по социально-экономическим вопросам.

Об этом УНИАН заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

«Вопрос социальной защиты является, очевидно, самым острым, особенно во время кризиса. В нашем государстве парадоксальная практика: имеем семь вице-премьеров, а люди не получают своевременно зарплат и достойных пенсий», - отметил М.ЯКИБЧУК.

По его словам, вице-премьер по социально-экономическим вопросам должен был бы, в первую очередь, сосредоточиться на выполнении социальных обязательств государства и предприятий перед рабочими, а также на межотраслевой координации насущных реформ в социальной сфере – пенсионной реформе, реформе социального страхования и внедрении медицинского.

Как отмечают в НФПУ, наибольшую обеспокоенность в социальной сфере вызывают долги по заработным платам, которые на сегодняшний день достигают 1,8 млрд. грн., уровень зарплаты, который на сегодняшний день является самым низким в Европе, отсутствие действенной программы по созданию новых рабочих мест.

По словам заместителя председателя НФПУ Григория КАБАНЧЕНКО, именно удачная координация социальной сферы между разными министерствами давала Украине возможность в прошлом решать острые социальные вопросы, в том числе во время экономического кризиса.

«Успешным примером такой практики можно назвать 1997-98 гг., когда вице-премьер-министром Украины по вопросам социальной политики был Николай БИЛОБЛОЦКИЙ. Тогда социальные вопросы решались значительно эффективнее», - отметил он.

Г.КАБАНЧЕНКО также сообщил, что идея введения такой должности поддерживается в профсоюзном движении и является консолидированным предложением к нынешней власти.

При этом в НФПУ отмечают, что введение должности «социального» вице-премьера усилит политическую стабильность власти, поскольку большинство гуманитарных вопросов вносят раскол в украинское общество, а социальные, напротив, объединяют его.