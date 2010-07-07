Томенко: оппозиция обратится в Конституционный Суд

Оппозиция будет обращаться в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности принятого сегодня закона о судоустройстве и статусе судей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО.

"Оппозиция будет обращаться в Конституционный Суд, чтобы тот определил, насколько нормы закона отвечают Конституции и действующему законодательству", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что за время рассмотрения поправок к закону коалиция учла только несколько предложений оппозиционеров, продемонстрировав тем самым, что будет принят такой закон, который "нужен им".

Он убежден, что принятый закон о судоустройстве практически нивелировал такое понятие как "независимый суд".

"В стране фактически и практически уничтожен независимый суд", - заявил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, внесенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧОМ на рассмотрение Верховной Рады законопроект о судоустройстве и статусе судей был принят в первом чтении 3 июня.

В БЮТ неоднократно заявляли, что большое количество норм законопроекта о судоустройстве и статусе судей противоречит положениям Конституции.

Сегодня, 7 июля, Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". За принятие данного документа проголосовали 260 из 264 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим фракции БЮТ и НУ-НС в полном составе покинули сессионный зал парламента в знак протеста против того, что депутаты от коалиции отказываются учитывать предложения к законопроекту, внесенные оппозицией.