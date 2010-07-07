ВР уже рассмотрела 500 поправок к законопроекту о судоустройстве

Верховная Рада Украины продолжает рассмотрение поправок к проекту закона "О судоустройстве и статусе судей" и на 20.25 уже рассмотрела 500 поправок.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время в сессионном зале присутствуют все члены президиума парламента: председатель ВР Владимир ЛИТВИН, первый вице-спикер Адам МАРТИНЮК и вице-спикер Николай ТОМЕНКО.

Кроме того, в заседании парламента принимают участие два члена фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 7 депутатов из фракции БЮТ, несколько десятков депутатов из фракций Партии регионов, Блока Литвина и КПУ, а также депутаты из оппозиционных фракций, которые вошли в состав коалиции.

Наиболее активно настаивает на рассмотрении своих поправок народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН. При рассмотрении одной из своих поправок он заявил, что "в честь футбола не настаивает на ее принятии".

В свою очередь, народный депутат от НУ-НС Владимир МОЙСИК, который внес наибольшее количество поправок к законопроекту ввиду того, что они не учитываются, заявил, что не будет настаивать на их рассмотрении.

В целом к законопроекту внесено 1724 поправки.

Комментируя скорость рассмотрения поправок, заместитель М.ТОМЕНКО отметил, что "по оптимистичному прогнозу, рассмотрение может быть завершено сегодня до 24.00".