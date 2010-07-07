В киевской мэрии СБУ проводит не обыск, а выемку документов

16:53, 07 июля 2010
Политика
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Не касается лично Довгого

В киевской мэрии следователи СБУ  осуществляют  выемку документов в рамках  уголовного дела, которое было возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, заметив, что дело возбуждено по ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины.

Также в СБУ опровергли информацию отдельных СМИ о том, что указанные действия вроде бы касаются секретаря КГГА Олеся ДОВГОГО.

«Это не касается лично ДОВГОГО – дело фактовое, и идет не обыск, а выемка документов», - подчеркнули в спецслужбе, прибавив, что «речь идет об обнаруженных нарушениях в земельной сфере».

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