В киевской мэрии СБУ проводит не обыск, а выемку документов

В киевской мэрии следователи СБУ осуществляют выемку документов в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, заметив, что дело возбуждено по ч.1 ст.362 Уголовного кодекса Украины.

Также в СБУ опровергли информацию отдельных СМИ о том, что указанные действия вроде бы касаются секретаря КГГА Олеся ДОВГОГО.

«Это не касается лично ДОВГОГО – дело фактовое, и идет не обыск, а выемка документов», - подчеркнули в спецслужбе, прибавив, что «речь идет об обнаруженных нарушениях в земельной сфере».