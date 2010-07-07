Янукович внеочередно соберет CНБО в четверг

Внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное ситуации в Вооруженных силах, состоится в четверг, 8 июля.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

В то же время, сегодня в Киеве под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Комитета по экономическим реформам.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны неофициально подтвердили достоверность освобождения от должности руководителя военного ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ.

По данным газеты «Зеркало недели», сегодня, 7 июля, должно было бы состояться внеочередное заседание СНБО, посвященное рассмотрению ситуации, сложившейся в ВСУ, в результате чего может быть принято решение об отставке министра обороны.

Как пишет издание, поводом для отстранения руководителя ведомства, по данным источника в Администрации Президента, стало недовольство главы государства В.ЯНУКОВИЧА состоянием дел в Вооруженных силах по итогам пребывания в Крыму 2-4 июля.

В частности, во время посещений севастопольского аэродрома “Бельбек” глава государства поинтересовался, какое количество имеющихся самолетов поднимается в воздух. В ответ В.ЯНУКОВИЧУ сообщили, что из 20 истребителей бригады в воздух может подняться лишь один.

По данным “ЗН”, в проекте решения, которое готовится, по итогам заседания СНБО, есть пункт, в котором речь идет о неудовлетворительных результатах работы М.ЕЖЕЛЯ в должности руководителя оборонного ведомства, в связи с чем рекомендуется освободить его от должности.

Кроме того, как сообщают источники “ЗН”, от должности может быть освобожден главнокомандующий Военно-воздушных сил ВСУ генерал-полковник Иван РУСНАК. В этом случае он займет должность начальника Национального университета обороны.

По информации издания, М.ЕЖЕЛЬ уже знает о подготовке отстранения его от занимаемой должности и даже обратился за помощью к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

По данным «ЗН», в случае отставки М.ЕЖЕЛЯ с должности министра Минобороны его может сменить народный депутат Александр КУЗЬМУК. Последний, как ожидается, будет присутствовать и выступит на заседании СНБО.

Кандидатуру А.КУЗЬМУКА, который ранее дважды возглавлял оборонное ведомство, намерен внести на рассмотрение Верховной Рады В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ был назначен министром обороны 11 марта 2010 года.