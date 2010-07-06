Табачник говорит, что образование ожидала катастрофа

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК положительно оценивает принятый парламентом закон о 11-летнем обучении в средней школе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, теперь необходимо будет работать над повышением качества образования.

По его словам, 11-летнее обучение – это одна из немногих консолидированных позиций, которая поддерживалась и учителями, и родителями, и учениками.

Он добавил, что согласно закону предусмотрен один год дошкольного обучения и 11 лет обучения в школе. «Для этого сделаны все расчеты. Мы успеваем абсолютно нормально пересмотреть учебные программы, разгрузить их», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По словам министра, если бы закон не был принят, то образование ожидала бы катастрофа, в частности, на протяжении года пришлось бы ввести 17 тысяч дополнительных ставок учителей, из которых 8,5 тысяч, - в сельской местности. «А для этого нет достаточного количества кадров и ресурсов», - добавил он.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, возникли бы и другие проблемы – нехватка школьных помещений, увеличение бюджетных расходов на получение 12-го года обучения, а также покупку школьных автобусов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (об организации учебно-воспитательного процесса)”.

Внесены изменения в Закон Украины "О дошкольном образовании", в соответствии с которыми вводится обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины "Об общем среднем образовании" в части установления 11-летнего срока для получения полного общего среднего образования, нормирования типов учебных заведений, внедрение инклюзивного образования детей с особыми потребностями.