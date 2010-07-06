Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО рассказала, что отказала своему мужчине Александру во включении его в избирательные списки БЮТ на прошлых выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в персональном блоге Ю.ТИМОШЕНКО.

"Позвонил мне мой муж – Саша. Спрашивает: что делаешь? Я говорю: пишу как раз пост о тебе на личный блог… Кажется, он не поверил. Говорит: лучше бы ты записала меня в прошлый раз в избирательный список БЮТ", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такая история действительно имела место несколько лет назад. "Я проводила какое-то ужасно важное совещание, а муж сидел и ожидал в приемной. Час, второй, третий… Наконец, не выдержал и передал записку, а вернее, заявление. В ней было написано: прошу рассмотреть возможность включения меня в избирательный список БЮТ. Тогда было такое время в стране, когда чуть ли не все мои родные и знакомые находились в тюрьмах. И депутатский мандат, поверьте, был не предметом роскоши, а средством самосохранения. Я понимаю, что это выглядело дико и неестественно, но действительно – такие времена тогда были. На заявлении я написала: "Отказать". И все, больше к теме этого разговора мы никогда не возвращались", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО вспомнила эту историю по случаю празднования юбилея своего мужа. "Несколько дней назад мы отмечали день рождения, а точнее – юбилей Саши. В семейном кругу. Было уютно, спокойно и просто по-человечески – хорошо. На мгновение мне стало очень больно, что так мало времени проводила в последние годы с семьей, с мужем, с дочкой", - созналась лидер БЮТ.

"Есть такие люди (их очень мало, к сожалению), на которых всегда можно положиться в самую тяжелую минуту. Ты знаешь, что они никогда не предадут, не отвернутся от тебя, не осудят. Такой мой Александр. И не потому, что он мой муж, а потому что - Мужчина Настоящий, на сто двадцать процентов", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также вспомнила, как она вместе с мужем сидела в СИЗО на Лукьяновке. "Понятно, что мужа бросили за решетку только потому, что он имел неосторожность быть моим мужем. По тем временам это уже было незаурядное "преступление". И вот однажды вечером меня вели на допрос и на допрос вели его. Мы лишь на одно мгновение, на одно дыхание встретились взглядами. Но мне этого хватило. Я получила такой заряд энергии, веры и мужества, что могла, кажется, все выдержать и пройти через все. Это почувствовала не только я, но, кажется, даже тюремная администрация. Потому что уже на следующий день Сашу срочно перевели в другую тюрьму в Житомирскую область. А он передал мне записку прямо в камеру. Где были написаны всего два слова «не сдавайся», - рассказывает она на своем персональном блоге.

"А еще немного раньше, когда я работала вице-премьер-министром по вопросам энергетики, а муж уже был в тюрьме (да, оригинально тогда работал КУЧМА), мне передали приглашение на Венский балл в Мариинский дворец. От КУЧМЫ. В приглашении было сказано: "Уважаемая Юлия Владимировна, приглашаем Вас вместе с мужем на балл…". Наши балы проходили за решеткой", - вспоминает Ю.ТИМОШЕНКО.