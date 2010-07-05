ВС указал, какой суд будет слушать дело судьи-колядовальщика

15:40, 05 июля 2010
Политика
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Данные пресс-службы ГПУ

Игорь Зварыч
Уголовное дело об обвинении во взяточничестве бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА будет рассматривать Апелляционный суд города Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение принял Верховный Суд Украины, которому ведомство направило дело для определения подсудности.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного против И.ЗВАРИЧА, по 8 эпизодами получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела против него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола, беззакония» высокопоставленных должностных лиц: тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО, генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также тогдашнего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, но 4 апреля прекратил акцию протеста.

 

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