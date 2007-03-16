Луценко привлечёт прокурорского чиновника к суду за распространение фальшивки

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО намерен подать в суд на заместителя генерального прокурора Украины Рената КУЗЬМИНА за неправдивые заявления об израильском гражданстве Ю.ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Харькове Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в четверг получил в Генеральном консульстве Израиля подтверждение, что документы о его израильском гражданстве, о которых говорит прокуратура, являются фальшивкой.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, достоверность такого рода документов Генпрокуратура должна была выяснить у Израиля в порядке процедуры правовой помощи, существующей между государствами. Однако, как отметил экс-министр, по состоянию на вчерашний день подобных обращений от Украины к Израилю не было.

Как сообщалось, Р.КУЗЬМИН 13 марта сообщил, что Генпрокуратура имеет копию израильского документа, в котором говорится, что Ю.ЛУЦЕНКО является гражданином Израиля. По словам Р.КУЗЬМИНА, Генеральная прокуратура обратилась с запросами в МИД Украины, Интерпол и МВД Израиля, чтобы проверить эту информацию.

14 марта Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что полученный по факсу документ, на который ссылается Генпрокуратура, является подделкой. По его словам, в этой бумаге ошибку сделали уже в английском названии МВД Израиля.

15 марта адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий БЕРЬГЕЛЬСОН заявил, что эти заявления Генпокуратуры являются необъективными, недостоверными и непрофессиональными. По его словам, подтверждением безосновательности обвинений является то, что двое из трех должностных лиц, которым якобы Генпрокуратура направила запросы в Израиль, не занимали свои посты в это время. По его словам, также законодательство Израиля гласит о том, что любая информация о своих гражданах выдается исключительно на основании решения суда, а Генпрокуратура утверждает, что эта информация была получена просто по запросу.

В феврале прошлого года некоторые средства массовой информации распространяли изображение удостоверения гражданина Израиля на имя Ю.ЛУЦЕНКО. Тогда выяснилось, что тот документ, набранный с орфографическими ошибками, был подделкой.