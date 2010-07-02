Клинтон о России, НАТО, Грузии

США уважают решение Украины об отказе от членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН, отвечая на вопросы студентов после выступления перед молодежью Украины в Национальном техническом университете "КПИ".

"Если сегодня Украина решила, что ее не интересует членство в НАТО, то это ее право, и мы уважаем это решение", - сказала Госсекретарь США.

По ее словам, США считают, что этот вопрос должны решать сами украинцы, и никакая другая страна не имеет права ветировать решение Украины относительно членства в Альянсе.

"Когда она (Украина) будет готова подать такую заявку (относительно членства), мы будем это приветствовать", - сказала Х.КЛИНТОН, добавив, что очень важно, чтобы это было самостоятельное решение Украины.

Госсекретарь также сообщила, что Украина согласилась принять участие в военных украинско-американских учениях "Си Бриз-2010", которые начнутся в конце этого месяца.

Также она отметила вклад украинских миротворцев в операции по поддержанию мира.

Говоря об отношениях США и России, Х.КЛИНТОН отметила, что обе страны напряженно работают над проблемами, которые существуют в этой сфере, в течение последних 16 месяцев.

"Мне кажется, что достижения этого сотрудничества заметны и заслуживают похвалы", - сказала Госсекретарь США.

Вместе с тем она заявила, что США не согласны с политикой России в отношении Грузии.

"Мы все еще не соглашаемся с тем, что они (русские) делают в Грузии. Нас также беспокоит отношение к журналистам, к правозащитникам", - сказала Х.КЛИНТОН.

Несмотря на это, отметила она, США сосредоточены на сотрудничестве с РФ, поскольку хотят построить комплексные отношения, что отвечает интересам обеих стран.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, Верховная Рада Украины приняла закон "О принципах внутренней и внешней политики", которым запретила участие Украины в военно-политических блоках.