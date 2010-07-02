Клинтон о России, НАТО, Грузии
"Украинцы сами должны решать"
США уважают решение Украины об отказе от членства в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН, отвечая на вопросы студентов после выступления перед молодежью Украины в Национальном техническом университете "КПИ".
"Если сегодня Украина решила, что ее не интересует членство в НАТО, то это ее право, и мы уважаем это решение", - сказала Госсекретарь США.
По ее словам, США считают, что этот вопрос должны решать сами украинцы, и никакая другая страна не имеет права ветировать решение Украины относительно членства в Альянсе.
"Когда она (Украина) будет готова подать такую заявку (относительно членства), мы будем это приветствовать", - сказала Х.КЛИНТОН, добавив, что очень важно, чтобы это было самостоятельное решение Украины.
Госсекретарь также сообщила, что Украина согласилась принять участие в военных украинско-американских учениях "Си Бриз-2010", которые начнутся в конце этого месяца.
Также она отметила вклад украинских миротворцев в операции по поддержанию мира.
Говоря об отношениях США и России, Х.КЛИНТОН отметила, что обе страны напряженно работают над проблемами, которые существуют в этой сфере, в течение последних 16 месяцев.
"Мне кажется, что достижения этого сотрудничества заметны и заслуживают похвалы", - сказала Госсекретарь США.
Вместе с тем она заявила, что США не согласны с политикой России в отношении Грузии.
"Мы все еще не соглашаемся с тем, что они (русские) делают в Грузии. Нас также беспокоит отношение к журналистам, к правозащитникам", - сказала Х.КЛИНТОН.
Несмотря на это, отметила она, США сосредоточены на сотрудничестве с РФ, поскольку хотят построить комплексные отношения, что отвечает интересам обеих стран.
Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, Верховная Рада Украины приняла закон "О принципах внутренней и внешней политики", которым запретила участие Украины в военно-политических блоках.