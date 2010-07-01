Литвин: закон о местных выборах должен стать более цивилизованным

При подготовке ко второму чтению проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» должен стать «более цивилизованным и сбалансированным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что необходимо «приложить все усилия, чтобы данный закон был цивилизованным и отвечал бы потребностям и запросам общества.

В.ЛИТВИН не исключает, что при подготовке ко второму чтению из законопроекта будет исключена норма относительно запрещения на самовыдвижение на должности мэров городов. В то же время В.ЛИТВИН отметил, что данный вопрос не является однозначным, поскольку самовыдвиженцы мэры «начинают по очереди вступать в ту или иную партию». Он добавил, что они превращаются «в политических конъюнктурщиков».

В.ЛИТВИН также отметил, что противоречива и норма о запрещении принимать участие в выборах в местные органы самоуправления именным блокам. Он отметил, что должен был бы быть заинтересованным, чтобы такие блоки были. В то же время добавил, что во время обсуждения речь шла о том, что существование блоков не способствует политической структуризации украинского общества. «Потому выставлять свое личное на первый план я не могу, и не буду этого делать», - сказал В.ЛИТВИН и добавил, что понимает всю уязвимость блоков на выборах, поскольку «главная критика, главный удар сосредоточены на фамилии (речь идет о лидере блока. – УНИАН)».

В.ЛИТВИН отметил, что «никто не в восторге от данного закона». «А это значит, что мы должны прекратить эту политическую дерганину, и сделать более цивилизованным и сбалансированным данный законопроект», - подчеркнул В.ЛИТВИН.