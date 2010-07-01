БЮТ заблокировал Верховную Раду

Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на столе президиума они повесили плакат: «Макаренко защитил Украину». За президиумом - плакат: «Бандитам – деньги, газ и власть. Патриотам – тюрьмы. В.Янукович».

Также в сессионном зале размещены плакаты с надписями: «Свободу патриоту Макаренко!», «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия».

Двери, ведущие к президиуму парламента, заложены стульями.