БЮТ заблокировал Верховную Раду
09:46, 01 июля 2010Политика
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«Свободу патриоту Макаренко!»
Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко заблокировали трибуну и президиум парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, на столе президиума они повесили плакат: «Макаренко защитил Украину». За президиумом - плакат: «Бандитам – деньги, газ и власть. Патриотам – тюрьмы. В.Янукович».
Также в сессионном зале размещены плакаты с надписями: «Свободу патриоту Макаренко!», «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия».
Двери, ведущие к президиуму парламента, заложены стульями.
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