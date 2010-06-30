Почему в парламенте нет "группы Тигипко"?

В Верховной Раде Украины и сегодня остается теоретическая возможность создания депутатской группы партии «Сильная Украина».

Об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции заместитель председателя партии «Сильная Украина» Константин БОНДАРЕНКО.

«Ходят сейчас упорные разговоры о создания депутатской группы. Кстати, новый регламент позволяет создать новую депутатскую фракцию, если будет такая необходимость…. Разговоры уже ходят полгода, и теоретически это возможно, потому что сегодня есть достаточное количество депутатов, которые в перспективе готовы к созданию даже фракции», - сказал замглавы партии. Но при этом он добавил, что пока не видит в этом политической целесообразности.

К.БОНДАРЕНО объяснил, что в нынешнем парламенте у партии «Сильная Украина» и так достаточно сторонников. «Мы очень активно работаем с конкретными депутатами. У нас очень много людей, которых мы можем считать своими союзниками в стенах парламента, при этом они могут находиться в разных фракциях или быть внефракционными депутатами, многие постоянно декларируют нам поддержку, - рассказал политик. - И нам сегодня очень важно работать с этими депутатами с их позиции, с их возможностями внутри парламента с тем, чтобы они вели работу, защищая наши партийные позиции и донося их своему фракционному руководству».

К.БОНДАРЕНКО не хочет, чтобы потом у созданного нового объединения в Верховной Раде была бы плохая репутация. «Сегодня мы тоже не хотели бы просто создавать некое объединение в парламенте только, исходя из того, что у нас есть достаточное количество людей, которые поддерживают нас.... По крайней мере, очень не хотелось бы стать такой политической силой, у которой будет клеймо, что они специально создали некую фракцию из перебежчиков, из тушек и так далее, очень бы этого не хотелось», - сказал К.БОНДАРЕНКО. И добавил, что понимает – «сегодня существуют очень серьезные процессы, которые происходят в Верховной Раде и не понятно еще, чем это все может закончиться».

Уточняя по просьбе журналистов фамилии депутатов, которые сегодня являются сторонниками Сергея ТИГИПКО, как лидера партии «Сильная Украина» в парламенте, К.БОНДАРЕНКО сказал: «Я могу назвать тех депутатов, которые публично высказывали свою готовность к сотрудничеству с партией «Сильная Украина».Такие заявления были у Тараса ЧОРНОВОЛА, у ТРЕТЬЯКОВА (Александра ТРЕТЬЯКОВА – УНИАН) о готовности сотрудничества и так далее. Если постараться, можно назвать больше таких депутатов, которые публично заявляли нам о своей поддержке – можно назвать 5-6 человек. Но многие депутаты высказывают просто лояльность по отношению к нашей политической силе и готовность работать, несмотря на то, что они члены других партий и других фракций».