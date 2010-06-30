Ректор МАУП проблем Табачнику не создавал

17:29, 30 июня 2010
Политика
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Исправленная информация

УНИАН вчера допустил  ошибку. В информации  о заседании Общественного гуманитарного совета говорилось о том, что Табачник получил нагоняй от  Януковича за  игнорирование запроса о возобновлении в университетах преподавания социологии и политологии. Валерий Бебик, который и пожаловался Президенту на министра образования, ошибочно был назван ректором МАУП. В действительности же он является  проректором по политическим коммуникациям Открытого международного университета развития человека «Украина».

Ректор МАУП Захожай В.Б., которого и не был на заседании  гуманитарного совета, официально обратился к УНИАН с просьбой опровергнуть информацию.

УНИАН просит прощения у господина Захожая, а заодно и у господина  Бебика.

Исправленную информацию можно прочитать тут

 

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