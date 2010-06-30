Ректор МАУП проблем Табачнику не создавал

УНИАН вчера допустил ошибку. В информации о заседании Общественного гуманитарного совета говорилось о том, что Табачник получил нагоняй от Януковича за игнорирование запроса о возобновлении в университетах преподавания социологии и политологии. Валерий Бебик, который и пожаловался Президенту на министра образования, ошибочно был назван ректором МАУП. В действительности же он является проректором по политическим коммуникациям Открытого международного университета развития человека «Украина».

Ректор МАУП Захожай В.Б., которого и не был на заседании гуманитарного совета, официально обратился к УНИАН с просьбой опровергнуть информацию.

УНИАН просит прощения у господина Захожая, а заодно и у господина Бебика.

Исправленную информацию можно прочитать тут