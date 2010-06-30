Одесский губернатор обещает уравнять в регионе права русского и украинского

Председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК выразил намерение сделать русский язык в регионе вторым официальным наравне с украинским.

Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, передает информагентство «Репортер».

По словам губернатора, националисты делают ему замечания по поводу того, что он разговаривает по-русски. «Не надо нас учить любить Украину, я державну мову знаю лучше, чем они», - заявил Э.МАТВИЙЧУК. В то же время он отметил, что думает на русском языке, который у него «в крови».

По мнению губернатора, языковой вопрос в последние 5 лет искусственно раздут для того, чтобы население Одесской области потеряло свои корни. «Для жителей Одесской области русский язык - это язык международного общения», - подчеркнул он.

Э.МАТВИЙЧУК также заявил, что в его планы входит введение русского языка как второго на региональном уровне. Это позволит решить вопросы с обязательными субтитрами на телевидении, вывесках, а также сделать изучение русского языка в школах не факультативным, а полноценным.

При этом «Репортер» отмечает, что в Украине действует Европейская Хартия региональных языков и языков меньшинств, согласно которой русский язык может носить статус официального на определенной территории, например - в Одесской области. Для этого необходимо только решение областных органов самоуправления. Такое решение позволит кинотеатрам, СМИ, школам, вузам, судебным органам и др. работать на русском языке.