У Тимошенко советуют Азарову заняться делом

Правительство Николая АЗАРОВА вместо помощи потерпевшим от наводнения, начинает искать виновных в своей неспособности эффективно работать, заявил первый заместитель председателя ВО «Батьківщина», первый вице-премьер-министр в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, «сегодня многие наши граждане страдают от наводнения, и вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности и оказать помощь людям, действующая власть, действующий Кабинет министров в традиционной для себя манере начинает объяснять свою неспособность эффективно работать грязью и баснями относительно деятельности своих предшественников».

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что наводнение 2008 года было самым страшным и самым масштабным в Украине за последние 100 лет. «Оно по масштабам значительно превысило те события, которые происходят сегодня», - сказал он.

«В то же время Кабинет министров Юлии ТИМОШЕНКО смог справиться с ситуацией. И, главное – мы не только смогли достаточно быстро отремонтировать объекты, но и самое важное, что мы сделали – это помощь конкретным людям, пострадавшим от наводнения», - отметил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, каждый человек тогда получил от правительства финансы для восстановления своих потерь, ремонта зданий. «Там, где были полностью разрушены дома, правительство на 100% профинансировало новые квартиры, строительство новых домов», - сказал он.

«Я еще раз хочу подчеркнуть: главная наша задача была помочь конкретным людям, пострадавшим от наводнения», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что все ресурсы, поступившие из бюджета, были полностью направлены в пострадавшие от наводнения регионы.

Комментируя высказывание премьера Н.АЗАРОВА относительно восстановительных работ в Черновицкой области, А.ТУРЧИНОВ сказал, что в области было построено 5 новых мостов, отремонтировано 33 разрушенных моста. Кроме того, было полностью восстановлено 390 километров автодорог, а также построено 50 километров новых автодорог. «То есть, была проведена очень масштабная и серьезная работа», - подчеркнул он.

«И я бы советовал действующим руководителям Кабинета министров вместо того, чтобы возводить напраслину на своих предшественников – начинайте уже эффективно работать», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

В сообщении напоминается, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО выплатило потерпевшим от наводнения первой категории – 50 тыс. грн., второй, – 15 тыс. грн., третьей, – 5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 26 июня премьер-министр Н.АЗАРОВ заявил о преступной безответственности предыдущей власти Буковины при использовании средств, выделенных государством на восстановительные работы после катастрофического наводнения летом 2008 года.