Винский выиграл суд против Тимошенко, а каяться должен Азаров

Информация о причастности Иосифа Винского к коррупционным деяниям, обнародованная Юлией Тимошенко, должна быть опровергнута как такая, которая является недостоверной и порочит честь, достоинство и деловую репутацию экс-министра транспорта и связи Украины.

Соответствующее решение, как сообщает пресс-служба партии «Народная власть», принял Печерский районный суд г. Киева.

«Признать недостоверной и такой, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию Винского Иосифа Викентиевича информацию, распространенную Тимошенко Юлией Владимировной путем сообщения ее в эфире телепередачи «Большая политика с Евгением Киселевым», которая прошла 04.12.2009 в 21:30 часов по киевскому времени на телеканале «Интер», о том, что Винский Иосиф Викентиевич был замечен в коррупции», - сказано в решении суда.

Напомним, что в той программе Юлия Тимошенко заявила: «Если, например, министр нашей команды Винский и министр команды Ющенко Ехануров были замечены в прямой коррупции – то их сегодня в правительстве нет».

Суд обязал Кабинет Министров Украины опровергнуть высказанную информацию о том, что Винский Иосиф Викентиевич был замечен в коррупции, тем же способом, которым она была распространена, а именно – путем объявления по телевидению сообщения следующего содержания:

«04 декабря 2009 года в эфире телевизионного канала «Интер», в рамках телепередачи «Большая политика с Евгением Киселевым» Тимошенко Юлией Владимировной была обнародована информация относительно причастности Винского Иосифа Викентиевича к коррупционным деяниям. Сообщаю, что отмеченная информация является неподтвержденной и недостоверной».

Комментируя решение суда, председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский отметил: «К сожалению, поскольку Юлия Тимошенко уже не премьер-министр, опровержение вынуждены будут объявлять совсем другие люди. Но это формальность. В конечном итоге, польза для страны от отставки Тимошенко несоразмерно перевешивает потенциальную возможность услышать опровержение из ее собственных уст, если бы она до сих пор оставалась главой правительства».

«Важно, что общественность в который раз убедилась: для Тимошенко ничего не стоит оболгать кого-либо, она не способна отвечать за собственные слова и действия», - подчеркнул он.

По информации СМИ, раньше также Ю.Ехануров в судебном порядке доказал необоснованность обвинений со стороны премьер-министра Ю.Тимошенко в коррупционных деяниях.