Открытие нового магазина COMFY

В ночь со 2 на 3 июля с.г. в торговом центре «Sky Mall» (пр. Генерала Ватутина, 2) откроется 2-й в Киеве и 65-й в сети магазин COMFY.

Этим событием COMFY открывает второе полугодие 2010 года, которое обещает стать одним из самых насыщенных в истории компании. Уже в июле откроется 6 новых магазинов: кроме Киева, новые магазины COMFY появятся в Одессе, Полтаве, Ровно, Енакиево и Николаеве.

При таком динамичном развитии розничной сети, компании удается удерживать экономическую эффективность и достигать самого высокого показателя выторга с квадратного метра в Украине – около 4064 грн.

Во втором полугодии сеть вырастет на 19 магазинов по всей Украине. Итого за год COMFY планирует выполнить заявленные в 2009 году амбициозные планы и прирасти в 2010 на 25 магазинов и 44 000 квадратных метра. В конце года сеть будет насчитывать 84 магазина.

Показатель LFL (LFL - отношение текущего оборота компании к аналогичному периоду прошлого года начиная с 1 января, без учета развития магазинов сети, и закрытия магазинов на период реформатирования, но не более чем на 2 недели) по итогам 2010 года будет равен 1,82.

Рыночная доля COMFY в сетевом сегменте на сегодняшний день составляет 25%.

COMFY приглашает представителей СМИ посетить новый магазин в Киеве накануне открытия. В этот день мы встречаем самых дорогих гостей – постоянных клиентов и журналистов. Вы сможете не только оценить преимущества нового магазина, но и приобрести все (а не только акционные!) товары со скидкой 20%.