Томенко нашел еще двух номинантов акции «7 чудес Украины»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что средневековый Дубенский замок и оборонное сооружение «Таракановский форт» достойны быть среди претендентов на участие в акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ТОМЕНКО заявил журналистам после посещения города Дубно Ривненской области.

По его словам, эти объекты еще нуждаются во внимании меценатов и спонсоров для того, чтобы стать привлекательными для иностранных туристов, особенно это актуально в рамках подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как известно, 2010-й год по инициативе М.ТОМЕНКО объявлен годом популяризации и сохранения украинских замков, крепостей и дворцов. Как объяснил сам инициатор акции, ее основной целью является своеобразная инвентаризация, описание всех замков, крепостей и дворцов Украины, то есть составление своеобразной карты этих исторических достопримечательностей, а также анализ состояния, в котором они их сохранились, раскрытие их историко-культурного потенциала и установление перспектив привлечения инвестиций в музейно-экскурсионную, гостиничную и туристическую сферы.

По словам вице-спикера ВР, конечной целью акции станет разработка комплексной стратегии поддержки, реконструкции и возобновления архитектурно-исторических достопримечательностей за счет средств государственного и местных бюджетов, а также частных лиц.

Справка УНИАН. Акция «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы» проходит в три этапа. На первом этапе были собраны предложений относительно ее участников. Во время второго этапа, который проходит в настоящее время, области представляют своих номинантов, а в канун Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине – 27 сентября 2010 года - состоится определение 21 финалиста акции. Последний этап – определение победителей путем экспертного и интернет-голосования – будет продолжаться до декабря 2010 года. В результате акции будут избраны 7 чудесных замков, крепостей, дворцов Украины и 7 замков, крепостей, дворцов, которые находятся под угрозой быстрого разрушения и исчезновения.

Полный перечень объектов, которые претендуют на победу в акции, можно найти на официальном сайте проекта «7 чудес Украины».