Азаров надеется на новый импульс после встречи с Путиным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ констатирует, что на сегодняшний день Украина и Россия не имеют разногласий в вопросах развития двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил на брифинге после встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Я хотел бы с удовлетворением констатировать, что та встреча, которая прошла (сегодня), она никаких принципиальных разногласий не выявила. Принципиальных разногласий не было ни по одному из обсуждаемых вопросов, даже к тем, к которым есть разные подходы, может быть, несколько разные позиции. И, тем не менее, они основаны на том, что эти вопросы нужно дополнительно изучить и дополнительно исследовать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ отметил, что в вопросе развития сотрудничества продвижение идет по всем сферам – где-то достаточными темпами, где-то более медленно.

«Задачей сегодняшней нашей встречи было как-то подтянуть те направления, которые немножко, может быть, отстают, дать им дополнительное ускорение и прояснить позиции руководства правительств с тем, чтобы переговоры на уровне министерств и ведомств шли более интенсивно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал удовлетворение работой российского правительства по расширению двустороннего сотрудничества. Премьер-министр Украины отметил, что эта работа проходит объективно и с пониманием ситуации.

«Я не вижу никакого неприятия наших предложений. В большинстве случаев наши предложения рассматриваются достаточно быстро, достаточно с хорошим результатом. И я считаю, что наша сегодняшняя встреча предаст дополнительный импульс для наших нормальных взаимоотношений», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что завершилась шестая встреча премьер-министров двух стран, которая, как и предыдущие, прошла очень конструктивно и «в полном смысле этого слова» в деловой обстановке.

«Мы говорили по тем направлениям, которые удалось продвинуть за последнее время. И по тем, которые представляют для нас наибольший интерес», - сказал В.ПУТИН.

При этом он добавил, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической отрасли: в углеводородной энергетике, электроэнергетике и атомной энергетике.

В.ПУТИН напомнил, что подписаны контракты на поставки в Украину российского ядерного топлива, а также межправительственное соглашение о сотрудничестве по достройке энергоблоков Хмельницкой атомной станции.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения и практической проработки на уровне хозяйствующих субъектов», - отметил В.ПУТИН.

Напомним, что в ходе сегодняшней встречи премьер-министров Украины и России обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в энергетической сфере, аграрном секторе, авиастроении, а также космической сфере.