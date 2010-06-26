Мэр города Лубны поднимает горожан на митинг против произвола милиции

Мэр города Лубны Полтавской области Василий КОРЯК призвал сегодня горожан выйти на митинг против произвола милиции.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующий призыв мэра напечатали городские СМИ.

В документе сказано, что пойти на такой шаг мэра вынудил случай, который недавно произошел в городе.

"Безосновательно милицией был задержан житель Лубен, которого милиция пытала до двух часов ночи. Крики юноши о помощи были слышны во всей округе возле здания милиции. Когда юноше вызвали скорую помощь, то дежурный милиционер врачей к задержанному не допустил. В 4 утра милиционеры самостоятельно вызвали скорую помощь и сообщили, что к ним в отдел подкинули тяжело побитого юношу", - сказано в призыве мэра.

Также В.КОРЯК напоминает, что и ранее в работе городской милиции фиксировались разные правонарушения. Кроме того, мэр заявил, что в городском управлении внутренних дел процветает взяточничество, поборничество и даже имеются средства для пыток.

Мэр Лубен призвал жителей города в 17.00 выйти на Владимирскую площадь города и выступить против незаконных действий милиции.

"На митинге будет принята резолюция с просьбой к министру МВД МОГИЛЕВУ о кадровых изменениях в Лубенской милиции и Полтавском облуправлении милиции", - сказано в призыве.

В свою очередь в Главном управлении МВД Украины в Полтавской области УНИАН сообщили, что 19 июня участковый инспектор милиции Лубенского горрайотдела во время отдыха в одном из кафе, находясь вне службы, в результате конфликта, который внезапно возник на почве неприязненных отношений, причинил телесные повреждения 27-летнему местному жителю. После инцидента пострадавшего госпитализировали в Полтавскую областную клиническую больницу. Степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас материалы доследственной проверки направлены в прокуратуру г. Лубны для осуществления расследования по факту причинения телесных повреждений сотрудником милиции, сообщили в областном управлении МВД.

В настоящее время участковый инспектор, который причинил мужчине телесные повреждения, уволен из органов внутренних дел.

С целью проведения всестороннего служебного расследования указанного факта Главным управлением МВД в Полтавской области создана специальная комиссия, по результатам проверки которой будут приняты соответствующие меры правового и дисциплинарного воздействия в отношении лиц, причастных к этому конфликту, и непосредственных руководителей участкового инспектора милиции.