Тимошенко: БЮТ блестяще выиграл местные выборы

Юлия Тимошенко заявляет, что на внеочередных выборах в органы местного самоуправления около 40 представителей БЮТ были избраны сельскими и поселковыми головами.

"В минувшее воскресенье закончились выборы в некоторые органы местной власти. Избирались 104 председателя сельских и поселковых советов. Могу сказать, что до 40 председателей избраны от БЮТ и только около 20 - от Партии регионов", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Интер".

Лидер БЮТ убеждена, что оппозиционная команда сильна, несмотря на пропаганду действующей власти. "Наша команда сильная, вы на нас можете положиться, и мы не подведем вас. Наша политика в корне отличается от того, что сегодня предлагается", - добавила она.

"Дождемся следующих выборов, и вы увидите, что эти профанации с рейтингами всегда бывают, когда хотят унизить политиков или дискредитировать. И поэтому я не хотела бы, чтобы сегодня манипулировали такими вещами", - приводит ее слова официальный сайт.