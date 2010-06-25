В Чернигове из-за Литвина перекрыли центр города
10:32, 25 июня 2010Политика
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Рабочая поездка
В Чернигове в первой половине дня на центральных улицах будет временно ограничено движение транспорта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Черниговской области.
Ограничение движения транспорта связаны с приездом председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, который будет находиться сегодня, 25 июня, в Черниговской области с рабочей поездкой.
Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать скоростной режим при передвижении по улицам города, быть вежливыми друг с другом и пешеходами.
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