Тимошенко: Янукович, как Кучма, рассчитывает на гарантированные 50%

Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предстоящие выборы в местные советы будут проводиться по смешанной системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

"Я могу спрогнозировать, что система выборов будет смешанной: 50% - по партийным спискам и 50% - по мажоритарным", - заявила она.

Лидер БЮТ отметила, что выборы будут проводиться по такой схеме по инициативе действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который в данном случае "наследует Л.КУЧМУ" и "надеется получить тот же результат - т.е. гарантированных 50%".

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сама она и возглавляемая ею политическая сила будет настаивать на проведении выборов по открытым партийным спискам.

По мнению лидера БЮТ, такая схема проведения выборов является наиболее приемлемой, поскольку позволяет с одной стороны "сохранить силу партии", а с другой - дает людям возможность видеть, за кого персонально они голосуют, а, в случае, если депутат не выполнит своих обязательств, возможность его отозвать.