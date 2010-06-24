Тимошенко: Янукович, как Кучма, рассчитывает на гарантированные 50%
БЮТ будет настаивать на открытых списках
Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предстоящие выборы в местные советы будут проводиться по смешанной системе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Запорожье.
"Я могу спрогнозировать, что система выборов будет смешанной: 50% - по партийным спискам и 50% - по мажоритарным", - заявила она.
Лидер БЮТ отметила, что выборы будут проводиться по такой схеме по инициативе действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который в данном случае "наследует Л.КУЧМУ" и "надеется получить тот же результат - т.е. гарантированных 50%".
При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сама она и возглавляемая ею политическая сила будет настаивать на проведении выборов по открытым партийным спискам.
По мнению лидера БЮТ, такая схема проведения выборов является наиболее приемлемой, поскольку позволяет с одной стороны "сохранить силу партии", а с другой - дает людям возможность видеть, за кого персонально они голосуют, а, в случае, если депутат не выполнит своих обязательств, возможность его отозвать.