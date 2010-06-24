У Азарова хотят заставить высоких чинов «стучать» друг на друга

Правительство предлагает законодательно обязать служащих, которые занимаются публичной деятельностью, информировать уполномоченные структуры друг о друге.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в проекте закона «О конфликте интересов в деятельности публичных служащих», розданном участникам заседания Совета регионов, предлагается определить, что публичный служащий, который имеет достоверные, по его мнению, сведения о наличии конфликта интересов в деятельности другого публичного служащего, обязан безотлагательно предоставить такие сведения уполномоченному лицу в порядке, определенном этим законопроектом.

Также с подобной информацией о публичном служащем к уполномоченному лицу, в соответствии с законопроектом, могут обратиться физические и юридические лица, которые владеют соответствующей информацией.

Законопроект вводит такие термины, как «конфликт интересов», «потенциальный конфликт интересов» и дает их определения. В частности, “конфликт интересов” - это противоречие между личными и служебными интересами публичного служащего, наличие которого может повлиять на объективность и беспристрастность принятия решений, а также на совершение или воздержание от совершения определенных действий в процессе его служебной деятельности.

Проект определяет круг субъектов, на которых распространяется данный закон, в частности, Президента Украины, народных депутатов, членов Кабинета министров, других должностных лиц со специальным статусом.

Также вводится новый специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственной службы.

Законопроектом закрепляется положение о декларировании доходов и расходов публичных служащих и процедура мониторинга деклараций.

Устанавливается ограничение относительно использования служебного положения на получение подарка, что может привести к конфликту интересов.

Проект предусматривает принятие кодексов этики, а также правил относительно конфликта интересов в деятельности отдельных публичных служащих со специальным статусом.

Предлагается закрепить гарантии по защите лиц, которые способствуют выявлению конфликта интересов в деятельности публичных служащих, и установить дисциплинарную ответственность за нарушение норм закона, касающихся конфликта интересов ко всем публичным служащим, кроме тех должностных лиц, которые из-за их социального статуса невозможно привлечь к ответственности за нарушение требований этого законопроекта (в частности, речь идет о Президенте и народных депутатах).

20 марта 2009 года подобный законопроект «О добропорядочном поведении лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, органов местного самоуправления» был отклонен парламентом. Поэтому Главгосслужба разработала вышеприведенный проект закона.

Как пообещал министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до 1 сентября текущего года.