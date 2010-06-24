Власть снимет Медведько, потому что тот не обеспечил компромат на Тимошенко?

Власть не намерена оставлять генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО на второй срок и уже подготовила ему замену, сообщает еженедельник «Комментарии:», ссылаясь на источник в Генеральной прокуратуре Украины.

Как пишет издание, через четыре месяца заканчивается генпрокурорский срок А.МЕДВЕДЬКО, и ни в Администрации Президента, ни во фракции Партии регионов не намерены выдвигать его на второй срок из-за недостаточной надежности. Особое недоверие своих земляков А.МЕДВЕДЬКО вызвал тем, что не обеспечил достойный компромат на полную дискредитацию в глазах общественности лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, отмечает газета.

По словам источника еженедельника «Комментарии:», среди тех, кто может заменить А.МЕДВЕДЬКО, наиболее важными для Банковой смотрятся идеальные исполнители Виктор ПШОНКА и Юрий УДАРЦОВ.

Как известно, В.ПШОНКА недавно был назначен первым заместителем, а Ю.УДАРЦОВ - заместителем генерального прокурора Украины.

При этом, отмечают «Комментарии:», Ю.УДАРЦОВ будет «запасным аэродромом» в случае, если относительно В.ПШОНКИ возникнут какие-либо «шероховатости». Хотя «шероховатости», по мнению издания, могут возникнуть относительно обоих претендентов. Например, в 2001 году В.ПШОНКА и Ю.УДАРЦОВ оказались непосредственными фигурантами дела, связанного с убийством журналиста из Славянска Игоря Александрова. За три года до его смерти прокурор Славянска Ю.УДАРЦОВ инициировал против журналиста возбуждение уголовного дела за клевету на бизнесмена и кандидата в народные депутаты Александра ЛЕЩИНСКОГО. Тогда суд запретил И.Александрову пять лет заниматься профессиональной деятельностью. Накануне убийства журналист обращался к прокурору Донецкой области В.ПШОНКЕ относительно факта многочисленных угроз своей жизни, но тот не отреагировал, пишет издание.

В то же время, как отмечают «Комментарии:», источник в Генпрокуратуре не исключает, что в нынешних обстоятельствах А.МЕДВЕДЬКО будет вынужден подать в отставку еще задолго до официального окончания своих полномочий. На это указывает скандал, связанный с журналистским расследованием относительно прокурора Львовской области Алексея БАГАНЦА. Источник утверждает, что это «банальный слив недостоверной информации в СМИ». По его словам, не могло обычное издание собственными силами проводить слежку за А.БАГАНЦОМ и его водителем практически одновременно и в Киеве, и во Львове и самостоятельно раздобыть копии счетов с точными цифрами всех расходов по командировкам прокурора области. Подобное по силам только спецслужбам, резюмируют «Комментарии:».