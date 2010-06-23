Азаров рассказал журналистке, как он ее проучил бы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о своей готовности проучать людей за искажение его отчества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, когда одна из журналистов, обращаясь к нему, оговорившись, начала вопрос с обращения "Николай Азарович".

"Расскажу, как я боролся в Верховной Раде. Был такой Виктор Иванович СУСЛОВ. Я был председателем Бюджетного комитета, а Виктор Иванович – председателем комитета по вопросам финансово-банковской деятельности. Мы с ним были в очень хороших, товарищеских отношениях. Вот он как выйдет на трибуну Верховной Рады, обязательно меня путает, как вы, примерно…Я думал, как мне Виктора Ивановича отучить? Выхожу на трибуну (я вообще никогда не путал ничьи отчества) и специально говорю: "как образно сказал Виктор Суслович"… Все. Как обрезало", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, с тех пор В.СУСЛОВ не искажал его отчество. "Я, к сожалению, не знаю вашей фамилии… Я бы вас также проучил бы", - добавил премьер, обращаясь к журналистке.