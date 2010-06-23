Азарову интересно, сколько он будет ехать на велосипеде до Кончи-Заспы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что не готов отказаться от использования автомобилей марки "Мерседес" в пользу велосипедов или автомобилей "Шкода" для своего передвижения как главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

"Давайте предложим мне доехать на велосипеде до Кончи-Заспы… Сколько я буду ехать на велосипеде? Здравое предложение. Я, кстати, когда в первый раз сел в ту машину, которая мне досталась от Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО), обратил внимание, что на ней ездить невозможно. Сейчас сталкиваемся с тем, что самолеты, на которых предыдущее руководство летало, - не летают… Ну что же – один-единственный выход остается - пересесть на велосипеды, на "Шкоды" и ездить", - сказал Н.АЗАРОВ.