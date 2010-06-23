Томенко хочет услышать от ГПУ, кто все-таки разворовывает Киев

Фракция БЮТ будет настаивать на том, чтобы при принятии решения о дате проведения местных выборов, принималось решение и о проведении этих выборов в городе Киеве.

Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что действующая власть предлагает провести местные выборы 31 октября текущего года и, скорее всего, это решение будет принято. «Когда будет рассматриваться вопрос о проведении выборов 31 октября, мы будем настаивать на том, чтобы в г. Киеве также состоялись выборы, как и по всей территории Украины», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В частности, по его словам, выборы в Киеве должны касаться не только районных советов, но и Киевского городского совета и мэра Киева. «Тогда киевляне вынесут приговор предыдущей власти и изберут новую власть», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО назвал недопустимой «договоренность между нынешней столичной властью и Партией регионов о передаче власти последним в столице».

Заместитель председателя ВР также напомнил, что постановлением о создании временной следственной комиссии, которая занималась расследованием ситуации в Киеве, предусматривалось, что Генеральная прокуратура должна предоставить соответствующую информацию Верховной Раде. «Поэтому мы будем настаивать, чтобы Генеральная прокуратура информировала Верховную Раду, какие все-таки уголовные дела были открыты, потому что мы теоретически слушаем о том, что Киев разворовывают, но интересно кто к этому причастен», - сказал Н.ТОМЕНКО.