Бродский объявил Ющенко последним Президентом Украины

В интервью он-лайн газете "Кияни" Михаил Бродский сказал следующее: "Если говорить о президентских выборах, то я уверен, что сам институт президентства, как таковой, вреден для всей страны. Потому что это раскол, и попытка окружения узурпировать полномочия одного лица в свою пользу. Надеюсь, что Ющенко – это последний президент в нашей стране. И хотелось бы, чтобы как можно скорее это все закончилось. Я считаю, что Ющенко свою миссию уже выполнил. Он помог свергнуть тоталитарную власть Кучмы и его окружения. И за это ему спасибо. Увы, дальше он не пошел.

Что касается Тимошенко, то Юлия Владимировна будет премьером – или в 2006, или в 2007 году. Президентом она не будет, потому что я думаю, что выборов президента в нашей стране больше не будет."