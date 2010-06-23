Новые коалицианты уже хотят выпихнуть соседей-коммунистов

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ не исключает возможности переформатирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на пресс-конференции.

Д.ЖВАНИЯ подчеркнул: «нас не устраивает наличие коммунистов» в коалиции. Он высказал сомнение по поводу возможности проведения реформ при участии фракции КПУ.

Д.ЖВАНИЯ подчеркнул, что новосозданная депутатская группа «Право выбора» хочет сделать все для того, чтобы «провести необходимые либеральные реформы, которые сегодня уже назрели и нужно выходить из рамок фобий, мифов и обманов, как населения, так и избирателей». «Как только мы наберем необходимую по мощности силу, мы будем ставить много вопросов в рамках коалиции, которые для нас являются принципиальными, может быть и по поводу переформатирования», - сказал он.

Он сообщил, что в Меморандуме о создании депутатской группы «Право выбора» сказано, что «для нас критически неприродно участие представителей коммунистической идеологии в либеральной по сути коалиции». «Значит, мы будем нивелировать это влияние при помощи политического инструментария», - сказал Д.ЖВАНИЯ.