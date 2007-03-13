Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не соглашаться с требованиями оппозиции и отклонить предложение о ветировании законов, принятых коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя действия «Нашей Украины» и БЮТ.

П.СИМОНЕНКО считает, что те требования, которые были выдвинуты объединенной оппозицией, «являются беспредметным разговором и демагогией». «Если Президент будет ветировать законы и согласится на революцию, то это будет означать, что в Украине нет Президента с фамилией ЮЩЕНКО», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также отметил, что это будет означать, что глава государства “играется своей должностью, а судьба народа его не волнует”.

Комментируя возможность проведения акций протеста со стороны «Нашей Украины» и БЮТ, П.СИМОНЕНКО отметил, что если «люди опять будут выходить за американские доллары, то это один вариант, а если сознательно - то это другой». При этом он добавил, что пока люди выходили для участия в акциях протеста исключительно для заработка.

Со своей стороны заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ назвал подобные действия оппозиции «агонией». При этом он выразил сожаление, что к этому процессу присоединился и Президент Украины. «Президент Украины таким образом занял сторону одной половины Украины», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

При этом он заверил, что ВР будет работать в нормальном режиме, и Президент Украины будет вынужден подписывать те законы, которые принимает антикризисная коалиция. «У нас достаточно сил, чтобы обеспечить нормальную работу парламента», - сказал заместитель лидера фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что оппозиционные силы обратятся с предложением к Президенту не подписывать те законы, которые будут приниматься коалицией при отсутствии «Нашей Украины» и БЮТ. «Я думаю, что Президент не пропустит ни одного лоббистского закона », - сказала лидер БЮТ.

Сегодня, 13 марта, фракции БЮТ и “Наша Украина” приняли решение не принимать участия в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит 17 требований оппозиции.