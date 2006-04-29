Центр информации и документации НАТО в Украине ориентируется на длительные проекты, ориентированные на разъяснения политики Альянса украинцам.

Об этом в интервью УНИАН сообщил директор Центра Мишель ДЮРЕ.

«Речь не идет об организации одного семинара для нескольких десятков человек, речь идет о создании соответствующих инструментов», - подчеркнул он

По его словам, в университетах Украины Центр на протяжении 2-4 дней проводит занятия для молодых профессоров, ученных, молодых интеллектуалах и объясняет, что такое НАТО.

М.ДЮРЕ также подчеркнул ,что альянс начал финансировать документальные фильмы, которые позволяют зрителю понять проблемы, в решении которых принимает участие НАТО.

«Сейчас мы финансируем создание документального фильма об утилизации боеприпасов и военной техники не только в Украине, но и других странах Альянса, где эти программы проводятся. Это покажет населению возможные способы и реальных участников решения этой проблемы. Причем это не будет пропагандой, а покажет работу НАТО в этом вопросе в разных странах, покажет действенность такого механизма, преимущества для населения, создание соответствующих технологий», - сказал представитель альянса.

Он подчеркнул, что к этому проекту мы привлекаются только украинские режиссеры,

По мнению М.ДЮРЕ, именно так можно объяснить, каким образом страны Альянса помогают Украине.

Он сообщил, что также в скором времени будет готов документальный фильм украинского режиссера о членстве Польши в Альянсе, где будут показаны проблемы, преимущества и недостатки членства этой страны после вступления в НАТО.

«Я думаю, развитие таких инструментов помогает людям понимать суть Альянса, который давно не является сугубо военной организацией. Мы хотим показать правду о НАТО. Наш центр хочет развивать инструменты или, по крайней мере, способствовать созданию самими украинцами таких инструментов, которые можно будет использовать для информационных мероприятий.», - подчеркнул М.ДЮРЕ.