Хорошковский продает "Интер"

Глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский заявил, что готов продать свой бизнес. Об этом он сказал в эфире Шустер Live.

"Я готов продать бизнес. Покупайте", - отметил он, отвечая на замечание лидера партии "За Украину" Вячеслава Кириленко о том, что ввиду конфликта интересов неизбежен выбор между секретной спецслужбой и бизнесом, он повторил: "Я уже выбрал. Я предлагаю на продажу. Купите".