"Идеальная акция протеста" прошла возле фекальных насосов

Сегодня во Львове представители Молодежного движения защиты национальных интересов и общественные активисты провели акцию-антиутопию «За межею», которая по просьбе министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЁВА прошла на окраине города, а участники акции шепотом скандировали «Ганьба!», чтобы «уровень шума не мешал работе оператора расположенной там фекальной насосной станции».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов акции, сегодня состоялась попытка провести мирное собрание в соответствии с пожеланиями министра А.МОГИЛЁВА и с учетом новых пунктов вероятного закона о мирных собраниях. После «наглядного показа предлагаемого властью абсурда» участники акции провели на пустыре круглый стол, во время которого обсуждалось то, каким образом не допустить свертывание конституционных прав в Украине, в частности ликвидацию свободы мирных собраний.

Акцию-антиутопию участники протестного собрания провели в форме театрализованного действа, которое происходит в будущем, – в 2019 году.

Сначала ведущая акции разъяснила присутствующим ситуацию вокруг законопроекта № 2450 и причины, по которым акция проводится на загородном пустыре. Во время этого на поле начали осторожно сходиться протестующие, оглядываясь и шепотом выкрикивая «Ганьба!».

Свои требования на плакатах участники акции сформулировали так, чтобы согласно виденью министра «не быть обвиненными в экстремизме»: «Політика вождя В.Ф.Януковича містить деякі недоліки», «Братське єднання з російським народом, можливо, передчасне», «Розвиток української мови дещо сповільнився», «Нові підручники з історії містять деякі неточності».

«Чтобы не быть обвиненными в экстремизме, мы очень осторожно формулируем наши требования к власти. На каждый транспарант приблизительно четыре года тому назад с третьей попытки было получено разрешение уполномоченного облгосадминистрации по проведению акций неповиновения», - отметила ведущая акции Аня ЖЕРЕБЕЦКАЯ.

После завершения театрализованной акции протеста на замусоренном пустыре состоялось полевое экспертное обсуждение ситуации вокруг законопроекта и «наступления на свободу мирных собраний в Украине», в котором приняли участие эксперты и общественные деятели региона Владимир ЧЕМЕРИС, Михаил СВИСТОВИЧ, Ирина МАГДИШ, Маркиян ГУДЗ и Ирина КАЛИНЕЦ, которые подвергли критике проект закона о мирных собраниях.

Член правления Института «Республика» В.ЧЕМЕРИС, который сейчас предметно занимается защитой права мирных собраний в Украине, в частности, сказал: «Сейчас едва ли не ежедневно разгоняются различные митинги и собрания, а власть просто хочет это беззаконие узаконить. И граждане Украины, в том числе и абсолютно аполитичные, будут лишены едва ли не единственного способа влияния на власть».

«В соответствии с новым законом, власти будет очень легко запретить мирное собрание. Также такое понятие как «спонтанное собрание» теряет свою суть, потому что милиция сможет без каких-либо объяснений его разогнать. Бессмысленным является обязательная заблаговременная подача заявки как минимум за 4 дня. Так, если, к примеру, объявят о начале вырубки деревьев в парке и через 2 дня ее начнут, то люди просто не успеют ничего сделать», - сказал член общественной инициативы «Відсіч» М.СВИСТОВИЧ.

Эксперты сошлись на том, что рассмотрение Верховной Радой законопроекта «О мирных собраниях» нужно отложить «как минимум на осень», а за это время организовать парламентские слушания в отношении него, отдать на экспертизу Венецианской комиссии и организовать широкое общественное обсуждение.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада намерена рассмотреть проект Закона «О мирных собраниях» (№ 2450), который, по оценке правозащитников, вопреки нормам Конституции и международным обязательствам Украины, угрожает существенно ограничить право граждан на мирные собрания.