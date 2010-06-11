В АП «приказ о стукачах» назвали самодеятельностью киевской власти

Администрация Президента Украины не давала никаких поручений о сборе какой-либо информации об общественно-политических мероприятиях в учебных или любых других заведениях столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, обнародованном на официальном сайте Президента.

“В ответ на заявление Харьковской Хельсинской группы по поводу того, что Киевская городская государственная администрация собирает информацию в школах для предоставления ежедневной оперативной информации, заявляем, что Администрация Президента Украины не давала никаких поручений – ни письменных, ни устных - о сборе какой-либо информации об общественно-политических мероприятиях в учебных или любых других заведениях города Киева”, - говорится в сообщении.

“Инициатива представителей киевской власти, которые занимаются вопросами образования, является неудачной и никому не нужной самодеятельностью”, - отмечают в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, сайт Харьковской Хельсинской группы по правам человека обнародовал приказ управления образования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации «О назначении ответственных за предоставление информации», по которому педагоги должны информировать власть обо всех общественно-политических мероприятиях в их учреждениях.

Так, в приказе отмечается, что решение принимается во исполнение поручения Киевского городского председателя от 2 апреля 2010 года № 30341 об “усилении внимания руководства Администрации Президента Украины к информации, которая касается городской власти, повышения качества информационно-аналитических материалов об общественно-политических и резонансных событиях в городе и районах, в частности предоставлении ежедневной оперативной информации о ходе событий в районе”.

Согласно приказу, назначается конкретное лицо, которое должно быть ответственным за предоставление ежедневной информации по управлению образования.

Это лицо должно предоставлять отделу внутренней политики госадминистрации по электронному адресу или факсограммой на следующий день после проведения мероприятий (до 11.00) информационно-аналитические материалы. Эти материалы должны содержать информацию о проведении в заведении образования воспитательных и культурных мероприятий, совещаний с участием руководителя заведения, встреч с представителями трудовых коллективов и общественных объединений и т.п.

В то же время в столичной мэрии УНИАН не смогли оперативно предоставить текст самого поручения Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на основании которого был обнародован приказ управления образования.