Азаров собрался в Тбилиси

С приходом к власти нового руководства Украины курс на укрепление добрососедских отношений и расширение сотрудничества с Грузией остается неизменным, заявляет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня во время встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом ВАШАДЗЕ.

Украина заинтересована в расширении двусторонних отношений с Грузией и активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах, отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии выразил сожаление, что заседание двусторонней комиссии по вопросам торгово-экономических отношения не проводилось с 2005 года.

На это глава правительства Украины ответил, что одной из первоочередных задач является возвращение уровня торгово-экономического сотрудничества на докризисный уровень, поскольку прирост двусторонней торговли на 30,9% за первые месяцы 2010 года говорит о том, что это задача абсолютно реальная для выполнения.

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией в таких облатстях, как энергетика, транспорт, металлургия, сельское хозяйство и телекоммуникации.

Стороны договорились осенью текущего года провести заседание Украинско-Грузинской межправительственной комиссии на уровне премьер-министров в Тбилиси.