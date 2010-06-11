Луценко о Тимошенко, БЮТ и "противсехах"

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер гражданского движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО уверен в том, что для консолидации всех демократических силы важно правильное поведение БЮТ.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Для консолидации всех демократов важны две вещи. Первое – правильное поведение БЮТ. В этом контексте самым главным я вижу ту очистку команды ТИМОШЕНКО, которую она сейчас проводит. Вторая задача – консолидация небютовского демократического электората. То, что раньше называлось проектом НУ-НС. Здесь также стоит признать, что проект НУ-НС себя исчерпал. Очевидно, что фракция НУ-НС в парламенте является, мягко говоря, некачественной. Поэтому я постоянно общаюсь с лидерами разных демократических образований на предмет объединения. Могу сказать – прогресс есть", - сказал он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО выразил свое несогласие с утверждением, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы себя дискредитировала.

"Я не согласен с тезисом, что ТИМОШЕНКО себя дискредитировала. Результаты ее трудной деятельности в период самого глубокого кризиса оценил избиратель, отдав ей всего на 3% голосов меньше, чем абсолютно безответственному лидеру тогдашней оппозиции, от которого никто не требовал ни акций, ни объединений, который не имел никакого плана действий, как показали первые 100 дней его президентства", - сказал экс-министр. По его убеждению, Ю.ТИМОШЕНКО "была и остается лидером мощнейшей оппозиционной силы". "Но факт заключается в том, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, что она не является самодостаточной. Ведь ряд демократически настроенных избирателей не хочет голосовать за нее. Это также одна из причин нашего поражения. Осознавая именно этот факт, ЮЩЕНКО и “противсіхи” фактически прямо призывали не голосовать за ТИМОШЕНКО. И мы проиграли. Это нужно учесть - электората собственно БЮТ и лично ТИМОШЕНКО не достаточно для будущих побед".