Тимошенко не годится в мэры Киева, потому что много выступает и достает?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает нецелесообразным участие лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в возможных выборах мэра Киева.

Об этом он заявил в интервью газете «День ».

Отвечая на вопрос: «Время от времени поднимают и тему киевских выборов. Среди кандидатов на мэрство называют фамилии КЛИЧКО, ТИГИПКО, а также ТИМОШЕНКО. Как вы считаете, целесообразно ли Юлии Владимировне принимать участие в таких выборах?» Н.ТОМЕНКО сказал: «Думаю, что нецелесообразно. Во-первых, в случае проведения выборов 31 октября, выборы Киевского городского главы не состоятся, во-вторых, сегодня в городе - спрос на управленцев, которые будут заниматься Киевом, а не на политиков».

По его мнению, в Киеве «будет спрос» на хозяйственников. «В городе существует спрос на человека а-ля ОМЕЛЬЧЕНКО. Чтобы меньше выступал, меньше доставал и больше работал. Кто под этот образ подходит? Пока что не знаю. Могу сказать одно: образ этого идеального мэра не совпадает с образом партийного политического лидера», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Я буду советовать Юлии Владимировне не принимать участия в выборах мэра. Вообще все кандидаты от БЮТ очень уязвимые. Поскольку все понимают, что если победит кандидат от оппозиции (причем не от телевизионно-конструктивной, а серьезной оппозиции), то это создаст проблему для Киева, потому что он будет конфликтовать с правительством и Президентом», - подчеркнул политик.

В то же время он считает, что в Партии регионов понимают, что у них нет своего кандидата в Киеве. Поэтому для них важнее принятие закона и поиск баланса.

«А поиск баланса будет выглядеть таким образом: выборы мэра они побоятся отменить, но все столичные функции попытаются передать главе КГГА, который будет назначаться Президентом», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.