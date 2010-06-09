Умер Александр Зинченко

Сегодня на 54-м году жизни умер депутат Киевсовета от БЮТ Александр Зинченко.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь А.Зинченко Анна КАЛИНА.

По ее словам, А.Зинченко умер в больнице “Феофания”.

При этом А.КАЛИНА не сообщила о причинах смерти А.Зинченко, пообещав, что информацию предоставит завтра, 10 июня.

А.Зинченко родился 16 апреля 1957 года в городе Славута Хмельницкой области. В 1979 году окончил Черновицкий госуниверситет (физик, преподаватель физики), в 1992 году - московскую Академию общественных наук по специальности "политология". С 1979 по 1983 гг. работал инженером кафедры теоретической физики Черновицкого госуниверситета. С 1983 по 1992 гг. сделал карьеру в комсомоле. Начал заместителем секретаря университетского комитета ЛКСМУ, а закончил председателем исполкома координационного совета ЦК ВЛКСМ в Москве.

С 1992 по 1998 гг. А.Зинченко работал в бизнес-структурах. В 1995-1998 гг. был гендиректором ЗАО "Украинская независимая ТВ-корпорация" (телеканала "Интер"), созданного при его непосредственном участии.

В 1998 и 2002 гг. избирался народным депутатом Украины. В Верховной Раде ІІІ созыва возглавлял фракцию СДПУ(о). В парламенте IV созыва был заместителем председателя парламента (до января 2005 года).

С января по сентябрь 2005 г. А.Зинченко занимал должность государственного секретаря Украины (возглавлял Секретариат Президента Виктора ЮЩЕНКО).

В 2008 году стал депутатом Киевсовета от БЮТ.

11 февраля 2009 года был назначен директором Национального космического агентства Украины.

После прихода к власти правительства Николая АЗАРОВА 17 марта 2010 г. ушел в отставку.