У Азарова до сих пор не вычислили, кому теперь принадлежит ММК им. Ильича

У Министерства промышленной политики Украины нет оснований не верить версии руководства ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» и личным заявлениям его генерального директора Владимира БОЙКО по поводу смены собственника предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске.

По его словам, руководство комбината признает «небольшие юридические просчеты, которыми воспользовался недобросовестный брокер».

«Пока у нас нет оснований не верить этой информации. Руководство предприятия нормально с нами сотрудничает в этом плане, идет с нами на контакт. Однако в данный момент даже руководство предприятия не знает, кому юридически принадлежит предприятие в связи с последними событиями. Этот вопрос сегодня на личном контроле и у Президента, и у премьер-министра. Соответствующие компетентные органы активно разбираются, что же на самом деле произошло», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

Как сообщил замминистра, по официальной информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку двухдневной давности, акции ЗАО «Ильич Сталь» принадлежали в равных долях по 24,99% четырем кипрским офшорным компаниям. «Кому принадлежат эти компании, никто пока ответить не может», – сказал С.БЕЛЕНЬКИЙ.

По его словам, Кабинет Министров и Минпромполитики при условии, что вся информация, которую «мы получаем от ММК им. Ильича соответствует действительности, будут помогать комбинату всеми средствами вернуть положение вещей, когда трудовой коллектив владел акциями».

При этом С.БЕЛЕНЬКИЙ отметил, что сделать это будет нелегко. «Побороться придется. По времени и по результатам пока никто прогнозировать не может», – резюмировал замминистра.

Как сообщал УНИАН, 26 мая т.г. представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем, генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

3 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Комиссия по борьбе с рейдерством в ближайшее время изучит ситуацию на ММК им. Ильича. Премьер подчеркнул, что соответствующее поручение было дано Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.