«Без вести отсутствующих нардепов» предлагают искать только через год

Верховной Раде предлагают обязать нардепов каждое утро и каждый вечер регистрироваться собственноручными подписями возле столов регистрации, а спикера – оглашать такие сведения. В придачу к этому заставить Литвина каждый вторник каждой сессионной недели сообщать ВР “о фактах и причинах пропусков заседаний депутатами на прошлой сессионной неделе, если такие имели место, и о мерах, принятых Председателем Верховной Рады относительно прогулов”.

Сразу несколько интересных законодательных новаций предложил бютовец Юрий Гнаткевич в зарегистрированном сегодня в ВР проекте закона о внесении изменений в Регламент.

В случае отсутствия кого-то из своих коллег на пленарных заседаниях и на заседаниях комитетов ВР на протяжении года бютовец предлагает, чтобы спикер обращался в органы внутренних дел по месту жительства народного депутата с просьбой подтвердить или не подтвердить его отсутствие. И если в ответ будет получено сообщение об отсутствии нардепа и там - обращаться в суд “с просьбой считать такого депутата без вести отсутствующим”.

В то же время, по мнению Гнеткевича, необходимо обязать тех его коллег, которые до избрания народными депутатами занимались предпринимательской деятельностью, в начале каждой сессии писать Главе ВР “расписку о том, что они сдали (продали) свои предприятия и не имеют прибыли от их доходов”. И печатать эти расписки в «Голосе Украины», а также на сайте Верховной Рады.