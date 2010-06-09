Литвин больше не хочет работать в «пожарной команде»

Украина надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Полом ТОМСЕНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с МВФ, и нам для этого нужно провести достаточно большую работу, - сказал В.ЛИТВИН. - Сегодня есть понимание необходимости осуществления такой совместной работы вместе с Президентом и правительством, нужно принимать серьезные решения и действовать решительно, учитывая имеющийся к сегодняшней власти кредит доверия».

В свою очередь, П.ТОМСЕН отметил тесное сотрудничество МВФ с украинским правительством, подчеркнув, что перед Украиной стоят сложные задачи по осуществлению системных экономических реформ, «с которыми необходимо справиться».

Заместитель директора Европейского департамента МВФ высоко оценил программу экономических реформ, обнародованную Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, назвав ее «комплексным документом», и призвал парламент поддержать меры по ее практическому воплощению. При этом П.ТОМСЕН отметил, что общая программа действий МВФ и Кабинета министров Украины также будет нуждаться в поддержке со стороны Верховной Рады.

Руководитель парламента поддержал такую позицию, вместе с тем подчеркнув, что «мы должны работать планово и отойти от практики принятия решений по принципу «пожарной команды». В.ЛИТВИН объяснил, что любое законодательное решение в контексте проведения экономических реформ должно «укладываться в общую логику процессов в Украине», быть понятным, приниматься прозрачно и поддерживаться людьми. «У Верховной Рады есть политическая воля для принятия таких решений», - сказал он.

В.ЛИТВИН также сказал, что он находится «в постоянном диалоге» с правительством по поводу проектов нового Бюджетного и Налогового кодексов с целью скорейшего принятия настоящих документов, чтобы бюджет на следующий год был сформирован на новой основе.

П.ТОМСЕН выразил обеспокоенность по поводу быстрого роста внешнего долга Украины, который, по его словам, сейчас составляет 40% ВВП, что может негативно повлиять на экономические процессы в стране, и высказался за принятие мер по его сокращению.

В свою очередь, В.ЛИТВИН сказал, что руководство Украины осознает эту проблему, подчеркнув при этом, что любые шаги в экономической сфере должны быть поддержаны населением. «Понимая, что не все решения будут безболезненными, мы должны работать максимально открыто, ибо в противном случае мы не сможем выйти на нормальный путь развития», - отметил Председатель Верховной Рады Украины.