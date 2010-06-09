Табачник предлагает два варианта развития общего среднего образования

Министерство образования и науки Украины предлагает два варианта развития общего среднего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК, выступая на парламентских слушаниях на тему: «Введение 12-летнего общего среднего образования в Украине: проблемы и пути их преодоления».

По его словам, первый вариант - остановиться на 11-летнем сроке обучения с одновременным введением обязательного предшкольного образования. Министр отметил, что речь идет об однолетнем обучении детей с 5 лет. По мнению Д.ТАБАЧНИКА, в случае введения 11-летнего срока обучения целесообразно было бы совместить школьные программы 11 и 12 классов.

Он отметил, что другой вариант развития школьного образования – дать разрешение местным советам самостоятельно принимать решение о сроке получения полного общего среднего образования по программе или 11, или 12 лет. При этом министр отметил, что не является сторонником такого варианта.

Д.ТАБАЧНИК заметил, что решающим при принятии такого решения должно быть состояние материальной, финансовой базы, учебно-методического, кадрового обеспечения каждого учебного заведения.

Он отметил, что Министерство образования и науки организовало проведение ряда исследований по поводу сроков получения детьми среднего образования. По словам министра, согласно результатам опросов, негативное отношение к введению 12-летнего образования высказывают свыше 79% граждан.

«Риторическим кажется вопрос: что лучше для молодого человека – еще год учиться в школе с мелом в руках или в любом высшем профессионально-техническом заведении получать избранную профессию, что лучше для государства, которое поставило перед собой амбициозные цели развития экономики, – вкладывать миллиарды в продолжение учебы в средней школе или в качественную подготовку специалистов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.