Тимошенко: Янукович поставил задачу отомстить

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ лично дал указание Службе безопасности Украины начать преследования тех лиц, которые в свое время, находясь у власти, вернули государству похищенные 11 миллиардов кубометров газа.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Я более чем убеждена, что СБУ по поручению ЯНУКОВИЧА в ближайшее время начнет расправу над людьми, которых ФИРТАШ, БОЙКО и ЯНУКОВИЧ считают своими персональными врагами, потому что забрали в свое время незаконно, по сути дела, ими же похищенные 11 миллиардов кубометров газа", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким образом, по ее словам, В.ЯНУКОВИЧ ставит целью месть за неполученные дивидендов. "ЯНУКОВИЧЕМ поставлена задача отомстить всем тем, кто забрал этот газ в интересах государства, честным, законным, открытым путем добавляя государству ресурсов и лишая коррупционеров нечестно отнятого у государства", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что "расправляться они поставили задачу Службе безопасности Украины с теми людьми, кто завоевывал в борьбе возвращение этого газа Украине, кто его растаможивал, кто его проводил по бухгалтерии".

"Вместо того, чтобы под уголовными делами были взяточники и воры, под уголовными делами дано поручение оказаться как раз тем людям, которые и возвращали это бесценное сокровище нашему государству", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.